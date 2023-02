D'une fracture au podium de l'Euro en cinq semaines : Shari Bossuyt 2e de la course aux points

Lindsay De Vylder s’est classé 7e de l’Omnium. Huitième du scratch, il a ensuite pris la 11e place de la tempo race. Notre compatriote a fini l’élimination à la 7e place. Dans la dernière épreuve, la course aux points, de Vylder a engrangé 24 unités et a grappillé une petite place. Cette dernière épreuve a complètement chamboulé le classement final. Le Néerlandais Jan Willem van Schip et l’Espagnol Sebastian Mora Vedri, les deux premiers, ont vu leur rêve de médaille s’envoler. Le Français Benjamin Thomas et l’Italien Simone Consonni, coéquipiers chez Cofidis, se sont livrés un très joli duel qui les a menés aux deux premières places. Le Français a décroché l’or. Le Britannique William Perrett a arraché le bronze.

Valerie Jenaer (34.423, 13e) et Julie Nicolaes (35.108, 19e) n’ont pas réussi à se placer dans le Top 8 (qui donne accès à la finale) du 500m. L’Allemande Emma Hinze, meilleur temps des qualifications, s’est encore montrée la plus rapide et a reconduit son titre en 32.947. Marie Divine Kouamé et Hetty van der Wouw complètent le podium.



Après la 2e place de Bossuyt, la Belgique compte désormais trois médailles. Une de chaque métal. Lotte Kopecky, titrée en élimination et 3e en omnium, a glané les deux autres. Les deux jeunes filles auront l'occasion de bonifier encore le bilan noir-jaune-rouge ce dimanche en madison, discipline où elles sont championnes du monde.