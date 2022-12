D'une chambre d'hôpital à une fantastique victoire : les 48 heures hallucinantes de Sofia Goggia

La vie tient parfois à peu de choses. A ce qu'on décide d'en faire, en fait. Partie à la faute vendredi lors de la 1e descente à Saint-Moritz vendredi, Sofia Goggia aurait pu rentrer chez elle, pour patiemment soigner sa main gauche cassée après avoir heurté la 3e porte. Au lieu de cela, elle a décidé de filer, en hélicoptère, vers Milan pour se faire opérer de la main dès le soir-même.

Convalescente mais déterminée à participer, elle est donc revenue, à la surprise générale, ce samedi matin pour disputer la 2e descente programmée. Une descente qu'elle a surclassée, malgré sa main meurtrie, s'imposant devant Ilkra Stuhec (+ 0"43) et Kira Weidle (+ 0"52).

Parfaitement partie et en tête dès les premiers intermédiaires, la vice-championne olympique a fait la différence dans la partie la plus verglacée du parcours pour ne laisser aucune chance à ses principales adversaires et signer sa 20e victoire en carrière, sa 15e en descente.

Sourire aux lèvres, sa main bandée évidemment visible sur toutes les photos, elle a savouré son moment sur le podium.

P.S : elle avait fini 2e de la 1e descente, malgré sa main fracturée.