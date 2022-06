D’une ancienne ferme à un lieu d’accueil éco-responsable

"On a eu une chance inouïe de trouver cet endroit," explique le couple. "Cette ferme nous permet de réaliser une grande partie de nos aspirations. Et, depuis le début, on met toute notre énergie et notre cœur dans l’aménagement des différents espaces."

Depuis le démarrage de ce projet, Nathalie et Xavier mettent un point d’honneur à entretenir le lien avec la terre. Tant d’un point de vue énergétique qu’au niveau des choix de consommation. "On a par exemple choisi d’installer un chauffage à bois et à pellets. On favorise aussi les produits locaux. Les tisanes qu’on propose à nos clients, par exemple, sont cultivées et fabriquées à deux pas de chez nous. Les "packs barbecue" sont choisis à la ferme la plus proche, les bières que nous servons sont issues d’une brasserie locale, etc…"