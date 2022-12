D'un réveillon à l'autre, reposez votre foie avant de remettre le couvert

Après quelques jours à lever le pied, comment bien négocier la soirée de la Saint-Sylvestre ?

"On doit déculpabiliser : c'est classique de manger un peu plus, même s'il ne faut pas faire n'importe quoi", répond le Dr Chevallier, selon qui "le corps sait globalement gérer les excès ponctuels".

"La notion importante, c'est de se faire plaisir : on peut manger moins mais faire attention à la qualité de ce qu'on achète", estime le Dr Cocaul. "Malheureusement, la qualité se paie : dans les aliments les moins chers, le gras et le sucre sont au rendez-vous." "Il faut être pondéré, manger lentement et savoir s'écouter : si on se sent gavé, on sort de table", reprend-il.

Autre conseil : oublier les gâteaux au dessert. On peut leur préférer "une salade de fruits originale ou un petit sorbet", préconise le Dr Chevallier.