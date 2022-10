D’un régime de terreur à un réveil sociétal : le combat héroïque et historique des femmes en Iran

En Iran, se couvrir les cheveux est obligatoire en public. La loi interdit en outre aux femmes de porter des manteaux courts au-dessus du genou, des pantalons serrés et des jeans troués ainsi que des tenues de couleurs vives, entre autres.

L’unité de police chargée de faire respecter ces règles se nomme la "police des mœurs". Celle-ci, a été mise en place par l’ayatollah Rouhollah Khomeini, le premier dirigeant de la République islamique d’Iran, lors de son accès au pouvoir. Depuis, bien qu’elle ait changé de nom et d’apparence en 2005, sa mission reste la même : "répandre la culture de la décence et du hijab".

Face à la violence étatique, les femmes se sont armées de connaissances.

Mahnaz Shirali, sociologue spécialiste de l’Iran

"Khomeini savait qu’en terrorisant les femmes, il terrorisait toute la société", explique Mahnaz Shirali, sociologue et politiste spécialiste de l’Iran, autrice de l’ouvrage Fenêtre sur l’Iran, le cri d’un peuple bâillonné (2021).

Selon la sociologue, la condition des femmes depuis la mise en place du régime islamique en Iran a poussé ces dernières à davantage s’instruire que les hommes. "Pour les femmes, la seule façon de résister à la République islamique est de se rendre à l’université. Face à la violence étatique, elles se sont armées de connaissances. Aujourd’hui je suis en contact avec des jeunes femmes qui parlent féminisme, émancipation…", explique la sociologue née à Téhéran.

Une tendance que tient toutefois à tempérer Firouzeh Nahavandi, professeur honoraire à l’ULB spécialiste de l’Iran et co-présidente de l’IPFI. "Partout dans le monde, on voit que ce sont davantage les femmes qui font des études universitaires. L’Iran suit la même logique. Pouvoir se rendre à l’université leur permet également de profiter de plus de libertés avant le mariage, mais je n’irai pas jusqu’à parler de résistance face au pouvoir".