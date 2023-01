D'un dunk féroce, Robert Williams casse le panier et interrompt le match Celtics-Nuggets pendant 35 minutes

Duel de leaders cette nuit en NBA entre les Nuggets et les Celtics. Un match, ultra prometteur sur papier, qui a finalement assez nettement penché en faveur de Denver, plus incisif et guidé d'une main de maître par un Nikola Jokic toujours aussi monstrueux (30 points, 12 rebonds, 12 assists à du 10/13 au tir!).

Et si le dernier quart-temps ne devait servir qu'à clore un match déjà plié depuis quelques minutes, la fin de rencontre a finalement défrayé la chronique pour une raison plutôt atypique.

Sur un dunk surpuissant (dont il a le secret) à 7 minutes de la fin, le marsupilami de Boston Robert Williams a en effet... cassé le panier en le faisant bouger. S'en est suivi un interminable imbroglio où six employés se sont succédés pour tenter de réparer le panier cassé.

Au total, le match a été interrompu pendant... 35 minutes, offrant quelques clichés déjà cultes de joueurs médusés par la situation. La photo de Marcus Smart, assis dans le rond central, les mains sur les jambes a d'ailleurs déjà fait le tour d'Internet.

Robert Williams, lui, s'est exprimé un peu penaud après la fin de la rencontre : " Cela ne m’était jamais arrivé. Je ne m’en étais pas aperçu avant que mes coéquipiers me le reprochent."

Au final, les deux équipes ont pu reprendre après un dernier échauffement pour une fin de match sans histoires... et heureusement sans blessé.