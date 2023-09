D'un club anglais à un autre : Nicky Evrard (déjà) prêtée par Chelsea à Brighton

Elle n'aura même pas vraiment eu le temps de s'acclimater à son nouveau maillot. Transférée en mars à Chelsea en provenance de OHL, Nicky Evrard va (déjà) quitter les Blues.

Le club londonien a en effet annoncé ce jeudi que la gardienne belge va être prêtée à Brighton d'ici à la fin de la saison. Une décision sans doute prise d'un commun accord avec la joueuse, les deux partis estimant qu'elle n'aurait sans doute pas vraiment eu son mot à dire cette saison.

A Chelsea, Evrard risquait en effet de se retrouver barrée par une féroce concurrence puisque Ann-Katrin Berger (ALL) et Zećira Mušović (SWE), voire dans une autre mesure, Hannah Hampton (ANG), semblaient être devant elle dans la hiérarchie des gardiennes.

À 28 ans, et tout juste auréolée du Golden Boot récompensant la meilleure joueuse belge, Nicky Evrard n'a plus vraiment de temps à perdre. Elle a donc opté pour l'aspect sportif, acceptant de mettre son rêve, de jouer pour Chelsea, provisoirement entre parenthèses.

Du côté de Brighton, récent 11e du championnat féminin, on s'est évidemment réjoui de l'arrivée de la gardienne belge : "C'est une addition fantastique pour l'équipe. Elle a été une superbe performeuse en club en Belgique mais aussi avec l'équipe nationale au dernier Euro. On a hâte de travailler avec elle et de lui donner l'opportunité de se tester en Women Super League" expliquait la coach Melissa Phillips dans un communiqué.