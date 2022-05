D’où vient vraiment cette photo virale de "mineurs après une journée de travail dans les années 1920 en Belgique" ?

Contacté par la RTBF, Olivier Guyaux, chargé de la numérisation des patrimoines culturels et fondateur de la TinyGallery à Bruxelles, fait cette hypothèse : l'image provient peut-être au départ d'une carte postale.

En affinant la recherche sur cette base, nous arrivons sur le site internet delcampe.net, spécialisé dans la vente d'objets anciens. Une carte postale avec la photo en question y a été vendue pour quelques euros. C'est là que la légende originale apparait, alors qu'elle était coupée dans les versions qui circulent en ligne. "Le Charbonnage : Cage chargée de personnel remontant du fond (800 mètres)", peut-on lire.

"Voici au verso de la présente, une cage remontant des mineurs. Un bonjour de notre part à tous chez vous ainsi qu’à Monsieur le Curé et amitiés à Victor et Rosa. Je suppose que ta chère Maman n’est plus grippée", peut-on lire sur cette carte adressée à un certain Albert Poncelet Henrot. Mais le plus intéressant, c'est la date qui figure au bas du message : 1925, de quoi "borner" le cliché sur une ligne du temps. Nous visons donc le premier quart du 20e siècle.