D’où vient le slogan "One-Two-Three, Viva l’Algérie"?

C’est le 5 juillet, jour de fête nationale en Algérie. “ONE TWO THREE, VIVA L’ALGÉRIE !” Tu as sûrement déjà entendu ce slogan, presque tout le monde le connaît… Et quand, on y pense, ce slogan n’a AUCUN sens !

Ça commence en anglais : “One, Two, Three !” Puis ça switche en espagnol ou en italien… On ne sait pas trop : “viva” Pour finir en Français “l’Algérie !” Mais du coup, il vient d’où ce slogan ? Eh bien c’est très simple : personne ne le sait.

En fait, aucune source fiable ne permet de retracer l’origine de ce truc ! Mais il y a des théories qui reviennent régulièrement chez certains historiens et autres spécialistes.

La première : Il s’agirait d’une déformation du slogan “We want to be free, viva l’Algérie” utilisé par le Front de Libération Nationale pendant la guerre d’Algérie qui opposait les colons Français aux indépendantistes Algérien… La guerre s’est soldée par l’indépendance de l’Algérie le 5 juillet 1962 et progressivement le “We want to be free” serait devenu “One, two, three” à force d’être mal prononcé.

La deuxième : Le slogan aurait été entonné pendant un match de foot opposant l’équipe nationale algérienne au club anglais Sheffield United le 3 mai 1974 à Oran. (Je ne savais même pas qu’une équipe nationale pouvait jouer contre un club !) Le match s’est soldé par une victoire 3-1 des Fennecs et le public, en feu, aurait scandé “One, Two, Three, viva l’Algerie !” pour narguer les adversaires anglais.

La troisième : Ce slogan aurait été utilisé par les Algériens dès 1976 pendant le conflit du Sahara Occidental, pour répondre aux Marocains qui chantaient : “Un, Deux, Trois, vive le roi”.

Bref, ces théories ultra-différentes prouvent bien que tout le monde est paumé par rapport à l’origine du slogan. Aujourd’hui, il est surtout utilisé par les Algériens pour supporter leur équipe de foot ou même d’autres sports… Pour finir, un petit fun fact : il a déjà été détourné par des supporters belges qui chantaient : “One, Two, Frites, viva la Belgique” !

@miseajour est un programme info de la RTBF disponible sur TikTok à destination des adolescents de 12 à 16 ans.