D’où vient le lard de porc et comment le cuisiner ?

Tout le monde connaît l’expression qui dit que tout est bon dans le cochon. Dans le 6/8, Carlo De Pascale a voulu se focaliser principalement sur les différentes sortes de lard.

Dans le cochon il y a deux types de lard : le lard maigre et le lard gras. En général le lard maigre contient plus de viande et se trouve sur le ventre ou la poitrine du cochon, tandis que le lard gras, essentiellement fait de graisse, se situe dans le dos. Carlo De Pascale nous présente certaines variétés de lard de porc :