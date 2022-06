D'où vient le goût ?

Il existe 4 saveurs de base : le salé, le sucré, l'amer et l'acide. Les bébés sont initiés très tôt à ces goûts par l'intermédiaire du liquide amniotique.

Il existe un 5ème goût moins connu c'est l'umami. Il veut dire en japonais "essence de délice", "savoureux". Il s'agit du goût du glutamate notamment, l'un des composants des protéines. C'est un goût qui se répand sur la langue et qui resterait plus longtemps en bouche que les autres saveurs. Les aliments porteurs du goût umami seraient : la viande, le parmesan, les tomates bien mûres, les champignons shiitake, la sauce soja... et les plats aux saveurs asiatiques souvent riches en glutamate.