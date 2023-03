D’où vient la tendance des "baby hair" ?

Dans le 6/8, Queeny revient sur les origines d’une mode qu’on retrouve chez de nombreuses célébrités féminines, qui consiste à plaquer sur le front ses "baby hair", ces petits cheveux à l’avant de la chevelure qu’on a tendance à styliser.

Cette histoire semble démarrer à l’époque de l’esclavage des noirs aux États-Unis. Ces derniers se voyaient interdits de porter leurs coiffures traditionnelles, qui ne correspondaient pas du tout aux standards de beauté de l’époque, c’est-à-dire les cheveux lisses.

Les femmes noires vont alors plaquer leurs cheveux pour qu’ils paraissent moins crépus, mais le but n’était pas encore de les styliser. Cette envie va naître dans les années 20. C’est l’époque où arrive la mode des "finger waves", un style de coiffure en forme de vagues popularisé entre autres par Joséphine Baker.

Dans les coiffures des années 30, on oublie totalement les baby hair, mais les cheveux lisses redeviennent le standard de beauté dans les années 50. Pour les femmes noires, plaquer ses baby hair donne alors un côté plus net à la coiffure à cause de la texture de leurs cheveux.

La technique va continuer à s’améliorer dans les années 70, et les femmes commencent à travailler leur baby hair à l’aide d’une brosse à dents. Les années 90 marquent l’âge d’or des baby hair, qui deviennent la touche finale de toutes les coiffures chez les femmes noires, comme les chanteuses Missy Eliot et Chillie des TLC.

Ils disparaissent à nouveau dans les années 2000, qui les considèrent comme dépassés et préfèrent tirer les cheveux en arrière. Mais aujourd’hui, ils sont de retour en force. C’est un nouveau cycle pour les baby hair, qu’on voit partout sur Instagram, sur les défilés de mode et chez les chanteuses.