D’où vient la couleur jaune du canari ?

Comme son nom l’indique, le canari est originaire des Iles Canaries, et on le trouve plus particulièrement à Ténérife. Quand on les observe à l’état sauvage, ils donnent l’impression d’être vêtus d’une coloration verdâtre, qui est en fait un mélange de plumes jaunes et noires. Ça leur permet de mieux se fondre dans la végétation pour se protéger de ses prédateurs en se rendant moins repérables.

C’est au XVIe siècle que les Espagnols ont découvert ces petits volatiles. Ils en ont capturé et ont commencé à faire des croisements pour sélectionner la plus grande proportion de plumes jaunes et délaisser les noires pour lui donner une couleur uniforme et solaire.