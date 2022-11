D’où vient l’expression "le seum"?

Avoir la haine, être à bout de nerfs, avoir le "seum" etc. Autant d’expressions pour signifier un dégoût. Ivan mutabazi, chroniqueur, revient sur l’origine de l’expression "le seum" dans Le 6/8.

Le terme "seum" prend son origine du mot "sèmm" qui signifie "venin" en arabe. Il est apparu en 2004 et s’est répandu en 2012 dans le monde du rap. Mais c’est principalement depuis la campagne nationale de sécurité routière française, en 2013, que cette expression s’est démocratisée au sein du grand public. La campagne de sensibilisation portait sur l’alcool au volant et s’adressait aux jeunes en jouant sur le rapprochement entre "Sam" (le conducteur sobre) et seum. "Si t’as pas de Sam, t’as le seum".

Ensuite, l’expression va être utilisée par nos voisins Français pour signifier la supposée frustration des Diables rouges après la demi-finale perdue et les propos de Thibault courtois sur l’équipe de France. Le drapeau belge était alors détourné à toutes les sauces sur Twitter pour signifier " avoir le seum ". Aujourd’hui, l’expression continue à avoir la cote pour évoquer la défaite des Diables au mondial.