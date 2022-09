D’où vient l’eau de votre robinet ?

Pourquoi les châteaux d’eau ne sont-ils pas enterrés ? Pourquoi sont-ils construits en hauteur ?

La réponse est simple et fondée sur un principe physique basique. Propulser l'eau à une certaine pression depuis une certaine hauteur par la force gravitaire est plus aisé et ne requiert aucune dépense de l'énergie.

C 'est la raison pour laquelle les châteaux d'eau ont une certaine taille et ont été construits en hauteur de manière à pouvoir garantir les quantités d'eau et la pression nécessaires sur toute une zone alimentée à partir de ce château d'eau, lui-même approvisionné en amont par une source, un captage.

Eventuellement, avant d'arriver au château d'eau, l'eau passe par une station de traitement afin qu’elle réponde à tous les critères sanitaires de potabilité.

Dans les grandes villes de la ceinture industrielle wallonne, les châteaux d'eau datent de la fin du 19ème et du début 20e siècle. Dans des zones qui se sont développées plus tardivement, les ouvrages datent du milieu du siècle dernier. Certains construits en boules de métal font référence à l’Atomium, le bâtiment mythique, moderne et emblématique érigée de l’exposition universelle de 1958 à Bruxelles.

Aujourd’hui, on construit encore des châteaux d’eau dans des régions en développement, à Gembloux notamment et prochainement du côté de Houyet. Il y a quelques années, un ouvrage a été construits du côté de Manage.