Les employés de bureau ne sont pas les seuls à aimer cette boisson. Suga de BTS, superstar de la K-pop, est souvent photographié avec un americano glacé à la main bien qu’il dise à ses fans souhaiter réduire sa consommation de caféine. Les fans étrangers de K-pop ont longuement commenté sur les forums en ligne le dosage préféré de Jaemin de NCT Dream : huit doses d’expresso servies sur de la glace.

L’addiction de la Corée du Sud au Ah-Ah pourrait être liée à sa cuisine, estime M. Jang, restaurateur.

Des aliments tels que le naengmyun, la soupe de nouilles servie avec des glaçons, font partie intégrante de la tradition locale mais sont rarement vus ailleurs.

"Même au Japon, les gens ne mettent pas vraiment de glace dans leurs nouilles udon froides", explique M. Jang. "La culture de la nourriture froide est plus extrême en Corée et cela peut expliquer la popularité et la prévalence du café glacé ici."