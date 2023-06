D'où vient cette quête obsessionnelle du bonheur ?

La recherche du bonheur est plus que jamais au centre des préoccupations de notre société. Une quête ultime à atteindre et promise par des "spécialistes" qui en ont fait un business ultra-rentable. Le documentaire de Claire Alet et Jean-Christophe Ribot explore l’univers du développement personnel et les préceptes de cette tendance.

Les termes de développement personnel, bien-être, résilience, santé mentale, performance, gestion des émotions, team building, coaching sont des termes omniprésents dans notre quotidien ces dernières années. Au travail, dans notre vie privée, sur les réseaux sociaux, dans la littérature et même en politique, la question du bonheur de chaque individu, et avec elle, les questions de bien-être et de vie saine, est aujourd’hui centrale. Au point que l’on peut se sentir obligé d’être heureux au risque de se voir déconsidéré et d’avoir le sentiment de rater sa vie.

La psychologie positive est un concept né aux États-Unis à la fin des années 90 du psychologue américain Martin Seligman. Elle est fondée sur le principe de nous apprendre à développer notre optimisme pour pouvoir agir. Ainsi, les réponses à nos propres malheurs seraient en nous et ne viendraient pas de l’extérieur. En somme, tout serait possible si on s’en donne les moyens.

Proche de la psychologie positive, le self-help, développement personnel, est apparu comme un nouveau courant de pensée américain au 19e siècle, une compétition individuelle pour progresser, le propre du libéralisme. Il s'est progressivement imposé en Europe, particulièrement au travail.