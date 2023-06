D’où vient ce chiffre de 15.000 litres d’eau nécessaires pour produire 1 kg de viande de bœuf ?

Fannie Jenot est chargée de mission pour C-durable qui s’occupe d’aller dans les fermes pour calculer leur score environnemental sur base de la biodiversité, du bien-être animal et du climat. "L’un des éléments les plus importants qui permet de savoir si un élevage est plutôt intensif ou extensif est le chargement en bovin à l’hectare", explique la chargée de mission.

Deux vaches par hectare

"On estime que l’impact de la ferme sur la biodiversité est très défavorable sur la biodiversité si elle a un chargement de 2,6 UGB (Unité de gros bétail par hectare, autrement dit une vache, ndlr) par hectare. Et on estime qu’elle est favorable ou qu’elle n’a pas d’impact entre 1,8 et 1,4." Or en Wallonie, la moyenne ne dépasse pas 2,6 vaches par hectares. "En 2018, la moyenne est de 2 UGB par hectare fourrager avec la charge la plus basse à 1,5 et la plus élevée à 2,7."

Reste à savoir si cette viande est celle que nous consommons chez nous. Selon Statbel, la Belgique est plus qu’autonome en viande bovine, elle est même en surproduction : 247.122 tonnes carcasse (os, tendons, graisse compris) de viande bovine ont été produites en 2021 et 177.356 tonnes carcasse ont été "consommées" (en comptant la viande destinée aux animaux et le gaspillage).

Mais cela ne signifie pas pour autant que les Belges consomment la viande produite chez nous car une partie est exportée (158.997 tonnes carcasses) et une autre est… importée (89.231 tonnes carcasse). Bien que nous soyons autonomes en viande de bœuf, celle que nous consommons vient donc en partie d’ailleurs.