Mais d’où viennent les notes de musique ? Telle est la question !

Les notes sont la base du solfège. Et le "solfège" provient du mot "solfeggio" en italien, un dérivé des noms de deux notes de musique "sol" et "fa". Cette appellation date du Moyen Âge.

C’est un moine bénédictin italien du XIe siècle, Guido d’Arezzo, qui a inventé le système de notation que nous connaissons aujourd’hui et qui est à l’origine de cette discipline du solfège et donc des notes.

Guido d’Arezzo a mis au point cette méthode pour aider les autres moines bénédictins de sa communauté à apprendre le chant. Ce système des notes mis au point par Guido d’Arezzo a évolué tout au long du Moyen Âge pour devenir progressivement celui qu’on utilise en Europe majoritairement.

Guido d’Arezzo a imaginé ce système du nom des notes, ut, ré, mi, etc. à partir d’un poème grégorien dont il a retenu les premières syllabes de chaque vers, on lui doit aussi la fameuse portée de notes qui était pour lui à quatre lignes qui, 200 ans plus tard, deviendra la portée à cinq lignes que nous connaissons aujourd’hui.