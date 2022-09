D'où viennent les anneaux de Saturne, leur origine enfin dévoilée ?

Pour cette modélisation, les chercheurs se sont notamment basés sur le fait que Titan, le plus gros satellite de Saturne, s’en éloigne de manière assez rapide. Et ce mouvement aurait modifié la fréquence à laquelle l’axe de rotation de Saturne fait un tour complet autour de la verticale. Il y a environ un milliard d’années, cette fréquence se serait synchronisée avec celle de l’orbite de Neptune. Cela aurait provoqué l’inclination de Saturne, jusqu’à 36°. Mais actuellement, les axes de rotation de Saturne et de Neptune ne sont plus synchronisés. Les chercheurs estiment que seul un événement puissant a pu les désynchroniser. Cet événement aurait pu être la dislocation d’un autre satellite de Saturne (qu’ils ont baptisé "Chrysalis") causée par des forces gravitationnelles contradictoires. Chrysalis, qui se déplaçait selon une orbite chaotique, se serait trop rapproché de Saturne, ce qui l’aurait disloqué en de multiples morceaux de glace d’eau dont les fragments seraient retombés vers Saturne.