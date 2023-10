D'"Old Boy" à "Decision to Leave", le cinéma de Park Chan-wook mis à l’honneur

À l’occasion des 20 ans d'"Old Boy", le Cinema Galeries, en partenariat avec le Centre Culturel Coréen de Bruxelles, propose une exposition autour du film culte de Park Chan-wook, ainsi qu’une rétrospective des longs-métrages du réalisateur.

Une malle rouge. Un poulpe bien vivant. Un marteau. Il n’en pas beaucoup plus pour ramener au souvenir de celles et ceux qui l’ont vu des images d'"Old Boy". Depuis sa projection à Cannes en 2003, où il a remporté le Grand Prix, le film choc n’a pas perdu de sa puissance vénéneuse, continuant à s’imposer auprès des cinéphiles comme un film culte, vingt ans après. Cela valait bien une rétrospective.



Celle qui se déroule cet automne au Cinema Galeries est double. Le cinéma bruxellois propose d’abord une exposition pour célébrer l’anniversaire du film, en se posant une question : pourquoi est-il si important dans l’évolution du cinéma sud-coréen ? Evoquant le contexte historique et culturel dans lequel le film a été réalisé, "Old Boy : vingt ans après" tente de comprendre comment le long-métrage de Park Chan-wook a changé la donne dans l’industrie cinématographique coréenne.



En parallèle de cette exposition gratuite (à découvrir jusqu’au 17 décembre 2023), le cinéma bruxellois propose également aux cinéphiles de (re) découvrir les films de son réalisateur. L’occasion d’explorer notamment le reste de sa trilogie de la vengeance avec "Sympathy for Mr. Vengeance" et "Lady Vengeance", tout aussi brutaux et tout aussi formellement audacieux qu'"Old Boy".

Egalement au programme : ses films tournés en anglais, à savoir l’hitchcockien "Stoker" et le film de science-fiction "Snowpiercer", ainsi que quelques œuvres moins connues, mais passionnantes, comme "Je suis un Cyborg" et "Thirst". Ses deux films les plus récents, les excellents "Mademoiselle" et "Decision to Leave", sont également au programme.



Plus d’informations sur le site du Cinema Galeries.