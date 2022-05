D’Odessa à Cannes : une maquilleuse ukrainienne en fuite à cause de la guerre réalise son rêve

Aliona Antonova est une mère célibataire de 31 ans. L’Ukrainienne avait fuit le pays au tout début de la guerre pour se réfugier en France. Non seulement elle a trouvé du travail, mais elle l’a trouvé dans le domaine qui la faisait rêver : le strass et les paillettes. Elle est aujourd’hui maquilleuse au festival de Cannes.

"Je trouve que la technique ukrainienne est l’une des plus douces et l’une des plus belles au monde", explique Aliona, pendant qu’elle maquille. Pour elles, Cannes n’est pas seulement l’endroit où rencontrer les stars et réaliser son rêve. C’est aussi un monde à part, à 2600 km de là où tout a basculé.

Le 24 février dernier, les bombes s’abattaient sur sa ville, Odessa. Les frappes ne sont qu’à quelques mètres du salon de beauté où elle travaillait. "Il était six heures du matin quand mon frère est venu me dire : tu dois te réveiller, tu dois prendre des vêtements, des vêtements chauds, tes papiers et partir parce que la guerre a commencé. J’étais sous le choc", se souvient-elle.