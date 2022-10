D’Iran et d’Equateur vers la Belgique : reconstitution d’un des plus gros dossiers de narcotrafic

Par ailleurs, un suspect a été inquiété dans un dossier de 2015 relatif à la saisie de 146 kilos dans les docks du port d’Odessa, en Ukraine.

Les routes empruntées par l’organisation criminelle, dévoilées au fil des saisies et des investigations, correspondent en de nombreux points aux constatations générales de l’agence européenne de coopération policière Europol. Dans le rapport "serious and organised crime threat assessment" publié l’année dernière, Europol écrit que "le trafic d’héroïne vers l’Union Européenne semble suivre un certain nombre de routes établies, comme la route des Balkans depuis la Turquie à travers la région des Balkans ou la route du Caucase du Sud via l’Iran, la Turquie, la Géorgie et l’Ukraine".

Lorsqu’elle arrive jusqu’aux consommateurs, l’héroïne est injectée ou inhalée, entraînant rapidement une tolérance et une forte addiction.

Un Iranien en contact avec les services secrets de son pays

La composition du réseau démantelé en Belgique par la police judiciaire fédérale est également le miroir d’un modèle connu. Les protagonistes sont de nationalité turque, iranienne ou ayant la double nationalité néerlandaise et turque, belge et turque.

Europol explique que "la région d’origine de l’héroïne exportée vers l’Europe comprend de nombreuses communautés basées dans différents pays et de part et d’autre des frontières". L’agence note, à titre d’exemple, que "les suspects impliqués sont souvent d’origine kurde, mais peuvent être de nationalité turque, irakienne ou iranienne et avoir aussi la citoyenneté européenne".

Des renseignements en échange de services

Particularité du dossier traité par la justice belge : l’homme de nationalité iranienne chargé de prendre des contacts avec les fournisseurs d’héroïne et de dialoguer avec les transporteurs et les autorités iraniennes, aurait travaillé pour les services secrets de son pays. "Il semble crédible qu’il a eu des contacts […] et qu’ils l’ont sollicité pour obtenir des renseignements en échange des services à son profit", apprend-on dans un jugement du tribunal de première instance de Liège prononcé le 26 janvier de cette année.