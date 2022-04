D’Iran à Israël, les artistes du Moyen-Orient réunis à Art Brussels

Bakhshi l’archiviste

Nasser Bakhshi travaille sur la mémoire, dans une optique objective - quasi documentaire - et d’une grande subjectivité par ses assemblages d’éléments divers à l’intérieur de ses boîtes à souvenirs. Des événements et des expériences souvent douloureux vécus dans un pays à l’histoire mouvementée – révolution, guerres, embargo – hier comme aujourd’hui. L’artiste rassemble inlassablement des bribes de cette mémoire nationale et il récolte aussi les souvenirs de ses compatriotes. Documents, photographies personnelles, coupures de presse qui sont les bases de sa peinture quasi hyperréaliste. Les archives de l’artiste comportent plus de 60.000 éléments.