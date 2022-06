D'inconnu à vainqueur de tournoi, le conte de fée de Tim Van Rijthoven

Sur le gazon de s-Hertogenbosch, Tim Van Rijthoven, 25 ans, a empilé les aces (57 au total) et les grandes premières tout au long de la semaine.

Le natif de Rosendaal s’est d’abord offert sa première victoire sur le circuit ATP en écartant l’Australien Matthew Ebden au premier tour. Dans la foulée, il s’est offert son premier joueur du Top 20 en battant l’Américain Taylor Fritz, 14e joueur mondial. Après une victoire face à Hugo Gaston (66e mondial) en 1/4 de finale, Van Rijhtoven a continué sa série de record en venant à bout de Felix Auger-Aliassime (9e joueur mondial) en demi-finale. Last but not least, c’est face au numéro 2 mondial (ndlr : Numéro 1 à l’ATP depuis ce lundi), Daniil Medvedev, que le grand néerlandais a ponctué sa semaine de rêve.