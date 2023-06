D'ici septembre, quatre femmes terminent leur formation en menuiserie intérieure à Libramont

Les métiers de la construction commencent à se féminiser. Un constat récent de la Confédération Construction et qui trouve un écho à Libramont, au centre de compétence du Forem Wallonie-Bois. Pas de moins quatre femmes suivent actuellement la formation de menuisier intérieur et avec succès. Cette semaine, des cours théoriques pour utiliser les machines numériques. Il y a ne dizaine de participants dont quatre femmes. May, Elodie, Hélène et Brigitte sont toutes très motivées., elles sont quatre femmes à suivre cette formation quelles sont leurs motivations. Avec cette reconversion professionnelle, elles voulaient pouvoir manipuler des choses avec les mains, être dans le concret, pratiquer un métier manuel, explorer un domaine à l’opposé de celles connaissaient ou encore découvrir les métiers de la construction… Vis-à-vis d’autres femmes, qui hésiteraient à se lancer, leur message est , on ne peut plus clair : " Allez y , foncez, filles ou garçons tout le monde y va ! On a parfois une fausse idée de ce genre de domaines, mais il faut tester. Il y a des essais-métiers de trois jours qui permettent de tester les outils, y a tout à gagner à venir se tester sans s’engager nécessairement à plus longs termes ! " Pour les prochaines formations https://www.formation-wallonie-bois.be/