D'ici l'été, les radars tronçons seront actifs en permanence et sans marge de tolérance

Sur cinq autoroutes de la Région wallonne, les conducteurs étaient flashés à une vitesse réelle de 129 km/h au lieu de 141 km/h. Sur deux autoroutes flamandes, les radars tronçons étaient actifs en permanence et non plus seulement deux semaines par mois.

Si l’on observe l’augmentation du nombre d’infractions enregistrées, on constate, logiquement, que la suppression du quota double les chances d’être pris. Sur les autoroutes wallonnes, la suppression des marges de tolérance entraîne cinq fois plus de PV pour excès de vitesse. Au total, près de 30.000 amendes supplémentaires ont été infligées au cours du projet pilote.

Les gens adaptent leur comportement au volant

Cette augmentation est temporaire, ponctue le ministre Van Quickenborne. "Nous savons, grâce à l’expérience acquise à d’autres endroits, qu’en moins d’un an, le nombre d’infractions constatées retombe au niveau antérieur, car les gens adaptent leur comportement au volant et modèrent leur vitesse".

Là où les marges de tolérance ont été supprimées, la vitesse moyenne corrigée est passée de 130 à 120 km/h. Ce qui, comme l’attestent plusieurs études menées par l’institut Vias, est un grand pas en avant pour la sécurité routière. Le risque d’accidents mortels serait en effet réduit de plus de 30%.

La crainte des parquets

A noter que ce regain de sévérité inquiète les parquets, qui craignent d’être débordés. C'est pourquoi la police et le parquet vont recevoir des moyens supplémentaires afin d’être en mesure de traiter l’ensemble des infractions.

Il faudra voir sur le terrain comment cela va être et si cela va être aussi automatique qu’on nous le dit

Le ministre de la justice a notamment promis d’informatiser les poursuites. "Si c’est le cas, il faut s’en réjouir et tant mieux car on pourra alors tout absorber", explique le Procureur du Roi du Brabant-Wallon Marc Rézette. "Sur papier, c’est une bonne nouvelle. Maintenant il faudra voir sur le terrain comment cela va être et si cela va être aussi automatique qu’on nous le dit."

Des recrutements sont également en cours : 140 agents supplémentaires vont renforcer les tribunaux de police et les parquets locaux. Sans oublier le futur Parquet national de la sécurité routière, qui verra le jour cet été.