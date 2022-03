"D'ici à la fin du mois, on devrait avoir 30.000 logements de crise pour les Ukrainiens", annonce Sammy Mahdi

Parallèlement à la gestion de l'accueil des réfugiés ukrainiens, le secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration confirme que le gouvernement planche en ce moment sur la construction de trois nouveaux centres fermés, s'ajoutant aux six centres fermés existant, pour atteindre une capacité de 1.200 places en Belgique.

"Cela a été décidé au sein de l'accord gouvernemental. On a besoin d'avoir une politique de retour qui soit la plus large possible, donc on travaille énormément sur le retour volontaire. On essaye de pouvoir accueillir chaque personne de manière individuelle, mais il reste un profil assez compliqué dont on doit s'occuper aussi. Des personnes qui causent parfois des problèmes d'ordre public et pour lesquels il est important d'avoir une politique de retour forcé, d'où l'importance de créer davantage de places".