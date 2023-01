D'ici 2032, Pékin pourrait devenir la plus grande puissance touristique du monde.

Alors que la Chine a annoncé la levée des mesures sanitaires après plus de deux ans de restrictions à cause de la Covid-19, l'Empire du Milieu n'a pas chômé pour structurer une offre touristique en bon et du forme. "Le secteur national des voyages et du tourisme en Chine a connu une croissance phénoménale au cours de la dernière décennie, le pays ayant investi dans de nouveaux hôtels, des infrastructures de transport et de nouvelles destinations touristiques", écrit le WTTC.

D'ici 2032, Shangaï devrait d'ailleurs être la deuxième plus grande puissance touristique avec 70,88 milliards de dollars de retombées économiques.

Et le pays de Xi Jinping ne comptera pas seulement sur ces deux mastodontes pour faire de la Chine une destination touristique de premier plan. La plus grande ville du sud chinois, Guangzhou, devrait aussi monter en puissance, en générant 34,94 milliards de dollars tandis que la région administrative de Macao produirait plus de retombées économiques (33,33 milliards de dollars) que New York (Etats-Unis), Bangkok (Thaïlande) ou Tokyo (Japon). Macao pourrait même être la deuxième destination dans le monde où les visiteurs internationaux dépenseront le plus, à hauteur de 43,14 milliards de dollars (derrière Hong Kong). Aujourd'hui, c'est à Dubaï que les voyageurs mettent le plus la main à la poche (29,42 milliards de dollars).