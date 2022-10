D’ici 2030, une île artificielle verra le jour aux larges de nos côtes pour booster notre énergie renouvelable

D’ici 2030, une île artificielle verra le jour aux larges de nos côtes. Celle-ci couvrira 5 hectares à la surface de l’eau, tandis que 20 à 25 hectares seront sous eau. Elle sera composée de caissons en béton remplis de sable, sur lesquels reposeront toutes les infrastructures d’un important nœud de réseau électrique.

Son objectif ? "Capter l’énergie qui sera produite par les nouvelles concessions en mer du Nord, la zone Princesse Élisabeth. Faire un raccordement avec cette île et le réseau sur terre, et en plus créer des interconnexions électriques supplémentaires, d’une part, avec l’Angleterre, et d’autre part, avec le Danemark", indique Markus Berger, chef de l’infrastructure de l’île énergétique Princesse Élisabeth.