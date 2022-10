D’Hannibal à Mussolini, tous les chemins mènent à Rome…

Viennent ensuite les invasions barbares… Du 24 au 27 août 410, Alaric Ier et ses Wisigoths envahissent et pillent une Rome qui n’est plus résidence impériale et est donc plus vulnérable. Leurs cibles sont les édifices publics et les riches demeures.

Alaric interdit de tuer les hommes et de violer les femmes, il décrète aussi que les édifices religieux doivent échapper aux incendies et être des lieux d’asile pour la population. Alaric quittera la cité avec Galla Placidia, la demi-sœur de l’empereur Honorius. Pour certains historiens, le sac de 410 marque la fin de l’Empire romain d’Occident, plutôt que l’an 476.