"D’eux" : l’album record de Céline Dion qui a brillé dans le monde entier

Le quinzième album de la chanteuse est le résultat de sa rencontre extraordinaire avec Jean-Jacques Goldman. C’est le début d’une longue et fructueuse relation entre les deux artistes. Jean-Jacques Goldman composera les titres et imaginera l’ensemble de l’album en fonction de la voix unique de Céline. Tant en fonction du texte que de la mélodie. Le français a une idée très précise de ce qu’il attend d’elle, surtout pour sa prestation vocale. Il lui demandera d’utiliser avec parcimonie sa puissance, de poser sa voix et de travailler sa diction afin de s’adapter au marché francophone. Cette nouvelle approche changera profondément la vision du chant de Céline Dion et marquera un vrai virage dans sa carrière.

Sur l’album, les titres sont intimistes presque autobiographiques. En 1995 alors que le titre "Pour que tu m’aimes encore" est n°1 des ventes, les sorties des autres singles s’enchaînent. Les deux artistes explorent de nombreux styles musicaux. On retrouve des influences blues, pop et même gospel sans oublier le rock avec "J’irai où tu iras".

Avec 250 millions d’albums vendus dans le monde, Céline Dion est devenue l’une des interprètes les plus reconnues et couronnées de l’histoire de la musique pop.