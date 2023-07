D’étranges fosses artificielles vieilles de plus de 8000 ans découvertes au nord de Londres

Nous sommes à la Préhistoire, avant que les humains ne découvrent comment faire pousser des plantes et n’inventent l’agriculture. Nos lointains ancêtres vivent alors de la chasse et de la cueillette, rassemblés en petites communautés nomades. On imagine bien la difficulté, pour ces humains qui n’ont pas encore d’outils très développés, de creuser de grandes cavités dans le sol.

C’est pourtant ce qu’ils vont faire. Ces trous géants ont été retrouvés, 8000 ans plus tard, par les archéologues du Museum of London Archaeology (MOLA) et de la société Albion Archeology, le service archéologique du comté de Bedfordshire. Déterrées dans la localité de Houghton Regis, les fosses font jusqu’à 5 mètres de large et près de 2 mètres de profondeur. Des tailles impressionnantes pour le Mésolithique.