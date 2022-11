Encore une mauvaise surprise coréenne pour les "Azzurri", balayés cette fois par la Corée du Sud, survoltée à domicile pour le premier 8e de finale de son histoire. Le pays hôte (avec le Japon) ira même jusqu’en demi-finale, battu par l’Allemagne (1-0).

Cette fois le héros s’appelle Ahn Jung-hwan, auteur du but en or à trois minutes de la fin de la prolongation (117e). Dans une rencontre pleine de suspense, la Corée avait déjà égalisé à la toute fin du temps réglementaire par Seol Ki-yeon (88e). L’autre héros du match, dans le rôle du méchant, est l’arbitre équatorien Byron Moreno, qui a fini en prison des années plus tard pour trafic de drogue. Beaucoup de ses décisions ont rendu fous les Italiens, du but en or refusé à Damiano Tommasi pour un hors-jeu limite au second jaune pour Francesco Totti pour simulation, quand toute la Botte avait vu penalty.

En début de tournoi, le Sénégal -finaliste de la coupe d’Afrique quelques mois plus tôt- avait créé la première sensation en surprenant la France, championne du monde en titre et grande favorite, grâce à un but du joueur du RC Lens Papa Bouba Diop (1-0).