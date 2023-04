Baptisée " Terre Mère de l’huile d’olive de l’Alentejo ", on retrouve à Moura le Lagar de Varas do Fojo, un pressoir ancien, témoin fidèle de la fabrication de l’huile d’olive traditionnelle. A l’époque les machines n’existaient pas encore et la presse se faisait à la seule force motrice animale.

80% de l’huile d’olive portugaise est produite en Alentejo

Pour préserver ce produit du terroir, la Cooperativa Agrícola de Moura e Barrancos à plusieurs missions. Tout d’abord, elle permet d’apporter une réponse compétitive à la transformation de la production d’olives en huile d’olive. Elle protège et préserve également les variétés anciennes qu’on retrouve sur le territoire de Moura Barrancos. Elle génère aussi de nombreux emplois. En effet, avec près de 1400 familles qui y sont associées, cette coopérative permet d’accueillir une production annuelle moyenne de plus de 35 000 tonnes d’olives, transformées en plus de 7 millions de kilos d’huile d’olive vierge.