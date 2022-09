D’équipe de Classiques à équipe de Grands Tours : Quick-Step a-t-elle entamé sa reconversion avec Evenepoel ?

Qu’on mise sur les Classiques ou sur les Grands Tours, chez Quick-Step le mot d’ordre reste le même : victoire.

Portée par les locomotives Evenepoel (14 victoires) et Jakobsen (12 victoires), la formation belge a accumulé 42 succès. A égalité de bouquets avec UAE et Jumbo-Visma, le Wolfpack est toujours en course pour terminer la saison en tant qu’équipe plus victorieuse de l’année, comme c’est le cas tous les ans depuis 2013 (!)

On signalera tout de même que Quick-Step gagne moins que les autres années (NDLR : et vu les moissons impressionnantes des dernières saisons, personne ne s’en étonne) et que l’incidence des victoires dans les courses d’un jour est bien moins importante, comme le montre le tableau ci-dessous.