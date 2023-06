D'éleveurs de bétail à soigneurs face à la déforestation de l'Amazonie colombienne

"Cette ferme était entièrement dédiée à l'élevage de bétail : 56 hectares, dont seulement 12 de forêt fortement exploitée", souligne la mère de famille, qui a progressivement replanté des arbres. Finalement, "on s'est dit : 'Plus d'élevage de bétail ! Nous choisissons la forêt, les arbres'", se souvient-elle. Aujourd'hui, la forêt s'étend sur 40 hectares et les touristes visitent son sentier écologique. Certains "adoptent" un animal et contribuent ainsi à son entretien.

Samantha Zapata, la fille du couple, est à la fois heureuse et triste lorsqu'elle nourrit au biberon les petits pumas âgés de deux semaines. "Ils sont très mignons (...) mais on est aussi tristes parce que leur mère a été tuée", déplore cette étudiante en agronomie de 23 ans. Les deux bébés tiennent quasiment dans une main mais dans quelques mois, en perdant les taches de leur fourrure, ils deviendront le deuxième plus grand félin des Amériques après le jaguar.