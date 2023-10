D.B. Cooper, le pirate de l’air qui s’est volatilisé en 1971 : une affaire qui hante le FBI

Assis sur le siège 18E, il s’installe finalement à la dernière rangée de l’appareil car l’avion n’est pas rempli : à peine un tiers des sièges sont occupés. On compte 36 passagers et six membres d’équipage. À savoir trois hôtesses et trois pilotes et copilotes. À peine installé, il tend une enveloppe à l’une des hôtesses : Florence Schaffner. Elle lit ce message : "J’ai une bombe dans ma mallette. Je m’en servirai si nécessaire. Je veux que vous restiez à mes côtés. Vous êtes détournés".

Les pilotes sont rapidement informés qu’ils sont pris en otage par un pirate de l’air. Pour prouver une autre hôtesse, Tina Mucklow, qu’il ne plaisante pas, Cooper entrouvre la mallette : elle y distingue des "bâtons rouges qui ressemblent à de la dynamite, attachés entre eux par de l’adhésif d’électricien". Dans la petite valise, il y a également des fils électriques et une grosse batterie. Sa première réaction ? "Je me suis dit que j’allais vomir", a-t-elle confié au Rolling Stone Magazine en 2021.

Cooper assure qu’il n’en fera pas usage si et seulement si on lui apporte 200.000 dollars, quatre parachutes et qu’un camion fasse le plein à l’arrivée sur le tarmac de l’aéroport de Seattle. On obtempère et on évacue les passagers. Puis il fait redécoller l’avion à destination de Mexico. Il ne reste plus à bord que le pilote, le copilote, Tina Mucklow et Cooper. Et là, l’improbable se produit : le pirate de l’air endosse son parachute, ouvre la porte arrière de l’appareil et disparaît à 20h10 dans la nuit, avec son butin, quelque part au-dessus du lac Merwin, dans l’Etat de Washington. L’avion se pose ensuite, les trois employés de la Northwest Orient Airlines sont sains et saufs.

Le FBI recherche déjà le malfrat, et les pistes sont nombreuses. Au fil des années, plus de mille suspects sont passés en revue. En vain… Ce qui marque pourtant d’entrée, c’est qu’il est pratiquement impossible de réussir le saut auquel s’est livré le pirate de l’air. D’autant que l’homme est vêtu d’un costume de ville et porte des mocassins. Pourtant, Cooper et son sac d’argent restent introuvables. Qui est ce fameux Dan Cooper ? Vers où s’est-il volatilisé ? Et où est donc passé ce magot ? Découvrez cette histoire aux multiples rebondissements dans ce podcast de L’Heure H.