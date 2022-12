D’Atomic Mass à Def Leppard…

''Léopard sourd'' le groupe est célèbre et la traduction facile. Il s’agit de l’un des plus célèbres groupes de hard rock des années 70-80 : Def Leppard.

Tous les membres du groupe n’étaient pas à l’aise avec ce nom au début. Pourtant l’idée d’une musique qu’on écoute tellement fort qu’on en devient sourd, ça s’inscrit bien dans la mouvance Hard Rock, vous ne trouvez pas ? Au début, le groupe naît d’un trio de lycéens sous le nom d’Atomic Mass. Les trois garçons se débrouillaient bien, mais ils leur manquaient un chanteur. C’est en rencontrant Joe Elliott dans un bus qu’ils décident de l’auditionner et la sauce prend. Il avait déjà plein d’idées de noms de groupes et s’amusait à faire des posters avec ses idées pendant ses cours d’art alors qu’on lui demandait de faire des peintures de bols de fruits. Bref, c’est Joe Elliott qui va proposer le nom "Deaf Leppard" pour une raison d’une importance capitale et je vous le donne en mille : ça sonnait juste bien.