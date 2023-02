D’Athènes aux îles, des Météores au Péloponnèse, partez en Grèce en train

Direction le sud et Kalambaka pour admirer les mythiques Météores, ces impressionnantes falaises qui sont aussi i nscrites au patrimoine mondial de l’UNESCO, et aux sommets desquelles ont été construits des monastères entre le 14e et le 15e siècle. On a compté jusqu’à 24 monastères chrétiens orthodoxes jusqu’au 17e siècle et aujourd’hui la plupart ne sont plus que des ruines, mais 6 d’entre eux sont encore en activité et accessibles aux touristes, offrant une vue époustouflante. Et on aperçoit des grottes dans lesquelles vivaient des moines ermites, difficile d’être plus proche de Dieu que près du ciel dans un silence et un dénuement total !

Après cette escale dans cet autre monde, Philippe retrouve le train pour un trajet enchanteur à travers des gorges qui le mènent jusqu’à la région reculée de Kalavryta. La péninsule du Péloponnèse, séparée du continent par le Canal de Corinthe, semble être une région encore protégée du tourisme de masse et qui promet un joli trip dépaysant sous le signe de la détente.

La Grèce, c'est aussi 450 îles. Les Grecs, dès qu'ils le peuvent, sortent de l'oppressante mégalopole d'Athène pour rejoindre l'une de ces îles paradisiaques. Le métro les amène directement au port du Pirée, et de là, il ne reste qu'à prendre un ferry. Philippe l'île de Kalymnos, peu touristique, pour aller rencontrer l'un des derniers pêcheurs d'éponges.