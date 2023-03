D’arrière-droit à défenseur central : la carrière de Toby Alderweireld chez les Diables en six dates

Quelques mois après avoir fait ses débuts dans l’équipe première de l’Ajax, le défenseur a été récompensé par Francky Vercauteren et a connu sa première cap sous le maillot de l’équipe nationale face au Chili lors de la Kirin Cup, soldé par un partage 1-1. Mis à part trois autres petits matches en espoirs et ses quelques rares blessures, le natif de Wilrijk n’a plus quitté le groupe des Diables depuis.