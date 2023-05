D’Arcy Wretzky, figure culte du groupe Smashing Pumpkins

Billy Corgan a réactivé le groupe en 2006 mais seul Jimmy Chamberlin l’a suivi dans cette nouvelle aventure. Bye Bye D’arcy Wretzky et James Iha…

Smashing Pumpkins est actuellement de retour avec un album de 33 morceaux.

ATUM : A Rock Opera In Three Acts, le 12e album de leur discographie est la suite des doubles albums Mellon Collie And The Infinite Sadness (1995) et Machina/The Machines Of God (2000).

Act I est sorti en novembre dernier et Act II en février.

Le groupe vient maintenant de confirmer que l’album se complétera avec la sortie de Act III le 5 mai.

Une tournée est également annoncée.