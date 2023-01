D’après YUNGBLUD, le sexe va sauver le monde

Dans le cadre d’une interview, YUNGBLUD a expliqué qu’il pensait fermement que le sexe va sauver le monde.

"Faites l’amour, pas la guerre." semble être le motto de YUNGBLUD qui, lors d’une interview pour Wired, a déclaré que selon lui, c’est le sexe qui va sauver le monde. D’après l’interprète de "11 minutes", la liberté de faire l’amour est le moyen d’aider l’amour à triompher.

La rock star britannique estime qu’il ne faudrait tout simplement pas avoir peur de célébrer le sexe. "Le monde est plein de répressions et plein de haine en ce moment. Je veux juste me détendre. Avoir des relations sexuelles est une expression et une liberté.", a-t-il avancé. Il a tout de même souligné que toute relation doit toujours être "consensuelle et digne de confiance." avant d’ajouter ceci : "Le sexe, que ce soit avec l’amour de votre vie, avec votre partenaire, pour faire un bébé, pendant votre première nuit de mariage ou si c’est un coup d’un soir, c’est beau."