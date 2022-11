D'après une étude américaine, la viande rouge ne serait pas si mauvaise pour notre santé

Cette institution est financée par la fondation caritative de Bill et Melinda Gates (le créateur de Windows et son ex-épouse). Cette fondation est une des plus importantes fondations philanthropiques dans le monde. Elle est active dans les secteurs de la santé et de l’aide aux populations les plus pauvres via la vaccination ou le don de semis aux agriculteurs d’Afrique et d’Inde. Elle aurait déjà investi 50 milliards de dollars depuis les années 2000, est financée par les actions Microsoft parmi d’autres (Caterpillar, Walmart,…) et par une poignée de centaines d’ultra-riches.

La BGMF est notamment décriée, car elle prône les cultures d’OGM et investit parallèlement dans des entreprises de boissons sucrées, pétrolières et d’armement qui vont à contre-courant de leurs principes de base : éradiquer la pauvreté et élever le niveau de santé mondial.

Ce qui nous intéresse particulièrement ici, c’est que cette fondation contribue très largement au financement de l’Organisation Mondiale de la Santé. L’OMS étant la boussole des décisions politiques en matière de santé dans le monde.