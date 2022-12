"D’après son entourage, Vincent Kompany ne serait pour l'instant pas intéressé par le poste de sélectionneur des Diables Rouges"

Pieter-Jan Calcoen explique que la fédération va écouter trois cadres, Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne et Thibaut Courtois. "Lukaku et De Bruyne car la Fédération a peur qu’ils disent au revoir à l’équipe nationale. Courtois de son côté a demandé à Peter Bossaert de rester au courant des recherches effectuées par la fédération, quand elle discute avec un candidat et qu’elle est sur le point de finaliser", explique-t-il.

Il termine, "la Fédération demandera aux trois joueurs et si les trois cadres ne veulent pas du candidat, la Fédération ne le prendra pas. Pourquoi ? Parce que n’importe quel futur sélectionneur va devoir construire son équipe autour de ses trois joueurs, je pense."

Pascal Scimè pense que c’est une bonne chose de les consulter. "Stratégiquement, je pense que dans tous les pays qui comptent dans le monde du football, quand on a des joueurs d’envergure, on les sonde mais de manière indirecte."