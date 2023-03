D’après Marine Le Pen personne ne remet l’IVG en cause en France, est-ce exact ?

Voici donc une liste non exhaustive de députés et de mouvements qui se sont exprimés partiellement ou complètement contre l’IVG. Au niveau politique, d’autres opposants à l’IVG siègent à l’Assemblée nationale parmi les non-inscrits (NI) comme Emmanuelle Ménard. D’autres politiques français prennent position depuis leurs circonscriptions, c’est notamment le cas de Sandrine Delatre ou Eve Froger (toutes deux membres du parti Reconquête). Au sein de la société civile, il arrive aussi que des gynécologues renommés se positionnent "contre l’homicide d’un fœtus" comme c’est le cas du Dr Bertrand de Rochambeau.

Ce qu’affirme Marine Le Pen n’est donc pas totalement vrai. Certes, en mars 2023, aucun parti siégeant à l’Assemblée nationale ne prévoit dans son programme l’abrogation de la loi Veil et la plupart des contestations s’expriment notamment pour refuser l’allongement du délai dans lesquels l’IVG est possible. Cependant, les opposants "stricts" à l’avortement existent bel et bien à l’intérieur et en dehors de l’hémicycle parlementaire.