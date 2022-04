D’anciens chefs politiques et militaires musulmans de Bosnie inculpés de crimes de guerre

"Les inculpés sont soupçonnés d’avoir […] planifié, attaqué et incité (d’autres à attaquer) la colonne non défendue, composée de militaires et de civils […] et escortée par les forces de maintien de la paix de l’ONU, de ne pas avoir empêché des meurtres et des blessures […] ou de ne pas avoir puni des auteurs" de ce crime, selon le Parquet.

En 2012, le même Parquet avait innocenté quatorze anciens responsables politiques et militaires bosniens de l’époque, dont Ejup Ganic. La guerre de Bosnie a fait près de 100.000 morts, dont plus de 11.500 dans le siège de Sarajevo.