D'AC/DC, à UFO et U2, mais pourquoi donc ces noms ?

Le poète aime jouer avec les mots, le lettré aime-t-il , dès lors, jouer avec les lettres ?

AC/DC : il y a beaucoup de légendes sur ce nom mais il n’y a qu’une vérité. On a dit des trucs totalement absurdes : AC/DC, une allusion satanique AnteChrist/Death to Christ. On a aussi mis ce nom à voile et à vapeur, une référence à leur bisexualité alors que le groupe a toujours réfuté toute allusion sexuelle... Hard rock encore avec le groupe britannique UFO formé à Londres en 1968. UFO, c’est l’équivalent de notre OVNI en français et le nom d’un club mythique de Londres où le groupe se fait remarquer par Beacon Records, le premier label à les signer. U2, simple, efficace et marquant. Un nom emprunté à un avion espion américain. Et puis U2, ça donne aussi " You Too ", toi aussi, une belle invitation à suivre leur aventure musicale !