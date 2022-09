D’abord chasseur, longtemps chassé mais jamais rattrapé : les sept moments clés de la Vuelta d’Evenepoel

Le champion de Belgique de contre-la-montre débarque à Utrecht quelque peu dans l’inconnue. Hormis lors de sa victoire sur la Clasica San Sebastian, il s’est fait relativement discret. Le coureur martèle avoir connu une préparation sans faille mais le grand public et ses adversaires ne savent pas réellement à quoi s’attendre. Des questions qui vont également de pair avec la force intrinsèque de son équipe. Face à l’armada Jumbo-Visma, il faudra être solide pour tenir sur la durée. En ce sens, la première étape, un exercice chronométré par équipes, fait office de parfait révélateur. Et, un peu plus de 23 kilomètres plus loin, le constat est implacable. L’équipe hollandaise prend déjà un léger ascendant de 14 secondes sur son homologue belge. Remco Evenepoel est néanmoins placé en embuscade et l’opération, avec recul, semble presque parfaite. Quick Step a rassuré sans pour autant installer une énorme pression sur son leader.