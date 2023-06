Czerniatinsky : "L'Antwerp doit faire des résultats et c'est ce que le président Gheysens attend de ses joueurs"

Anvers, Saint-Gilles ou Genk ? Le champion de Belgique sera connu dimanche à l'issue de la dernière journée des play-offs. Alexandre Czerniatinsky, ancien coach de l'Union et ex-joueur anversois, nous livre son ressenti sur la fin de saison du matricule 1, son club de cœur.

"Pour l'Antwerp, c'est le match de la dernière chance"

"Je pense que c'est possible. En Coupe de Belgique, l'Antwerp avait gagné 0-3 à Genk. Tout est possible, ce n'est pas comme si Genk n'avait plus aucune chance. Je viens de voir une interview du président qui disait 'on va battre l'Antwerp et l'Union ne va pas gagner'. Ils ont le moral, plus personne ne parlait d'eux il y a 2 semaines", explique Czernia, qui n'a pas encore enterré Genk.

"Pour l'Antwerp, c'est le match de la dernière chance. Je crois que ça va être un match fermé, là où l'Union a, peut-être, plus de chances de gagner face à Bruges."

"Si ce match se jouait au Stade Bosuil, Anvers s'imposerait sans aucun doute"

Le suspense est insoutenable alors que les trois clubs peuvent encore remporter le championnat. Cependant, Anvers est la seule équipe garantie de soulever le trophée en cas de victoire.

"L'Antwerp a son sort entre les mains mais personne n'aurait pensé qu'il allait falloir attendre la dernière journée pour connaître le champion. Après avoir commencé les play-offs avec trois victoires d'affilée, ils ont perdu beaucoup de points lors des deux derniers matches. Jouer le dernier match pour le titre n'est pas évident, surtout à l'extérieur sans l'appui des supporters. Si ce match se jouait au Stade Bosuil, Anvers s'imposerait sans aucun doute. Malheureusement, l'Antwerp n'a pas joué comme une équipe qui peut être championne, peut-être à cause de la peur au ventre", reconnaît Czernia. Pourtant, le Carolo affectionne beaucoup le club qui lui avait servi de tremplin pour sa carrière.



"L'Antwerp m'a fait connaître au grand public. J'ai commencé en équipe nationale et la Coupe du monde en Espagne suite à mes performances anversoises. Quand je suis revenu, on a gagné la Coupe de Belgique face au grand Malines avec Michel Preud'homme et Philippe Albert, puis on a joué la finale de Coupe d'Europe. J'ai été champion avec Anderlecht, mais c'était presque normal d'être champion avec eux...Ici, avec l'équipe qu'on avait sur le papier, on aurait jamais pensé aller si loin. C'est un club qui restera toujours gravé dans ma vie", affirme Czernia.

"Il y a énormément de pression, autant sur les joueurs que sur le staff"

"Ça fait 66 ans qu'Anvers attend d'être champion. On a un président qui veut absolument faire des résultats, faire le doublé serait unique pour Anvers. Il ne se contentera sûrement pas d'une Coupe de Belgique et vise la Ligue des Champions. Il y a énormément de pression, autant sur les joueurs que sur le staff. C'est comme ça dans les grands clubs et je sais de quoi je parle. On ne peut pas juste se contenter de son salaire, il faut faire des résultats. Et c'est ce que le président Gheysens attend maintenant de ses joueurs", explique l'ancien Diable rouge.

Même si certains clubs, comme l'Antwerp, ont connu des phases moins convaincantes au cours de la saison, il ne remet pas en cause la légitimité du futur vainqueur.

"L’équipe qui a obtenu le plus de points à l’issue de la saison mérite forcément le titre. C’est impossible de faire 40 matches au top niveau. Je me rappelle qu’Anvers avait essuyé de nombreuses critiques en début de saison car ils jouaient très mal. Cela a mis du temps avant que l’équipe trouve ses repères. Heureusement que la défense était solide et qu’ils prenaient des points. Si l’Union ou Genk devait être champion, c’est qu’ils ont gagné plus de points et qu’ils le méritent. Aucune équipe ne doit laisser passer cette chance de gagner le titre. C’est l’occasion de briller pour les joueurs des trois équipes prétendantes au titre", a conclu Czernia.